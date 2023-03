Consiglio di sicurezza Onu

Onu, Russia chiede riunione del Consiglio di sicurezza: parleremo della russofobia in Ucraina e Occidente

Mosca chiede una riunione del Consiglio di sicurezza Onu per il 14 marzo.

11/03/2023

"Abbiamo chiesto una riunione aperta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite martedì 14 marzo sulla russofobia come ostacolo alla ricerca di soluzioni a lungo termine e sostenibili alla crisi ucraina". Lo riferisce via Telegram Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Federazione russa presso l'Organizzazione mondiale, come riporta l'agenzia Tass.

"Naturalmente, parleremo anche della russofobia sia in Ucraina che in Occidente - ha precisato Polyansky -. I nomi dei nostri relatori saranno resi noti alla vigilia, in modo da non subire le pressioni dei nostri nemici, come spesso accade".

