Paola e Chiara insieme in uno studio di registrazione: possibile reunion?

Le due sorelle hanno condiviso alcuni scatti che hanno scatenato i fan.

Paola e Chiara sono in studio di registrazione. Sono state le due sorelle ad annunciarlo, pubblicando un paio di scatti sui loro profili social, accompagnati solo dalla data e luogo della foto, "Milano, 15/09/22". Forse, una data importante, che potrebbe presumere che le sorelle Iezzi siano al lavoro su nuova musica, pronte a tornare sulle scene, a distanza di nove anni.

Paola e Chiara non hanno rivelato altri particolare e nulla è dato sapere, per momento, di quello che stavano facendo in quello studio di registrazione. Scopriremo se è iniziata una nuova fase della loro carriera. Le immagine hanno letteralmente scatenato i fan, che sognavano da tempo questo momento, anche dopo i primi segnali di reunion che sono andati in scena negli scorsi mesi.

