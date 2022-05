parata militare russa

Parata militare a Mosca, Zelensky: ''Russia ha dimenticato il senso della vittoria della seconda guerra mondiale''

''La Russia ha dimenticato tutto ciò che era importante per i vincitori della seconda guerra mondiale'', ha detto Volodymyr Zelensky.

"La Russia ha dimenticato tutto ciò che era importante per i vincitori della seconda guerra mondiale". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, alla vigilia delle commemorazioni in Russia per celebrare la vittoria sulla Germania nazista. Il presidente ucraino ha accusato i russi di "pesanti bombardamenti" in diverse regioni ucraine, tra cui quello che ha ucciso 60 persone nascoste in una scuola di Lugansk. "Come se non fosse il 9 maggio, quando la parola chiave dovrebbe essere pace per tutte le persone normali".

