Patrick Zaki libero, conversazione telefonica Meloni-Al Sisi: ''Gesto di grande importanza''

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’Egitto Al Sisi, in particolare per "ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick Zaki, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

La telefonata è stata anche un’occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l’Egitto sarà rappresentato dal Primo Ministro Madbouly.

E’ stato espresso l’auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro.

