Patrick Zaki libero

Patrick Zaki libero: ''Sarò in Italia sabato mattina, felice che il calvario sia finito''

Lo annuncia lo stesso giovane egiziano su un social dicendosi "molto emozionato" di tornare nel capoluogo emiliano dopo 4 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2023 - 00:02:00 Letto 675 volte

Patrick Zaki sarà a Bologna "sabato mattina". Ha chiesto il visto all'ambasciata italiana in Egitto. Lo annuncia lo stesso giovane egiziano su un social dicendosi "molto emozionato" di tornare nel capoluogo emiliano dopo 4 anni.

Sarà una breve visita di qualche giorno "per incontrare colleghi, professori e amici" e per "trascorrere una vacanza con la mia adorabile fidanzata prima di tornare in Egitto per preparare la nostra casa e il matrimonio a settembre. Sono felice che il calvario iniziato a a febbraio 2020 sia finito", ha scritto.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Instagram Patrick Zaki

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!