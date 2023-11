vertice Italia-Germania

Patto di cooperazione tra Italia e Germania: oggi Meloni a Berlino da Scholz

Sul tavolo della discussione anche l'allargamento e la riforma istituzionale dell'Unione europea, l'innovazione digitale, l'intelligenza artificiale e la ricerca spaziale.

Pubblicata il: 22/11/2023

Le relazioni tra Italia e Germania fanno un passo avanti, nel segno del Piano d'azione. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni volerà a Berlino insieme ad alcuni ministri del suo esecutivo per partecipare al vertice intergovernativo tra Italia e Germania. In quella sede la premier e il cancelliere tedesco Olaf Scholz firmeranno un patto di cooperazione destinato a rafforzare le relazioni politiche ed economiche tra i due Paesi su alcuni ambiti specifici: dalle infrastrutture energetiche all'industria della Difesa, passando per la sicurezza e la lotta ai cambiamenti climatici. Sul tavolo della discussione anche l'allargamento e la riforma istituzionale dell'Unione europea, l'innovazione digitale, l'intelligenza artificiale e la ricerca spaziale.

I riflettori saranno puntati anche sul G20 virtuale organizzato dall'India, che per la prima volta dopo l'inizio della guerra in Ucraina vedrà tra i partecipanti il presidente russo Vladimir Putin. La video-call inizierà alle 13 circa.

