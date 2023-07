lavoro

Penny Market: 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati

L'azienda ricerca Addetti alla Vendita e Responsabili di Negozio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 10:41:17 Letto 860 volte

Penny Market effettuerà 100 nuove assunzioni, che riguarderanno direttori di negozio, addetti alle spedizioni, assistenti all’organizzazione e ai progetti e soprattutto addetti alla vendita,che è sempre la figura maggiormente ricercata, da inserire presso i 386 punti vendita presenti sul territorio nazionale, ma anche presso i centri distributivi e presso la sede centrale.

Gli Addetti alla Vendita avranno il compito di supportare la clientela, rifornire i banchi ed esporre la merce, occuparsi di tutte le attività di cassa e tenere pulito e in ordine il negozio; i Direttori di Negozio dovranno gestire i dipendenti e il punto vendita, gestire gli ordini della merce, relazionarsi con la clientela, gestire ed esporre la merce nel punto vendita, gestire le attività e la chiusura cassa e tenere sotto controllo i servizi igienico-sanitari del punto vendita; gli Addetti alle Spedizioni dovranno supervisionare i colleghi delle cooperative per la predisposizione della merce sui camion, pianificare e organizzare la disposizione della merce in deposito, garantire la corretta allocazione e disponibilità in vista della spedizione ai punti vendita, garantire il rispetto del programma viaggi e registrare la relativa movimentazione dei prodotti; gli Assistenti all’Organizzazione e ai Progetti dovranno supportare i colleghi nella gestione e nell’aggiornamento della documentazione e dei processi relativi alla direzione acquisti, gestire e aggiornare le anagrafiche fornitori,affiancare i colleghi senior nella gestione dei nuovi progetti, redigere i contratti e gestirne il flusso e supportare i colleghi nella gestione e nel controllo relativi ai premi e i contributi contrattuali.

Inoltre l’azienda offre tantissime opportunità di stage per le figure di Addetti alle Vendite.

Per verificare le altre figure… continua a leggere.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!