Guerra Ucraina-Russia

Putin minaccia l'Occidente: Convocato Consiglio straordinario Esteri Ue

Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo di 300mila militari riservisti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2022 - 00:02:00 Letto 829 volte

"Combatteremo per la nostra patria, la nostra terra che è l'unica che abbiamo, la nostra libertà, indipendenza e sovranità": lo ha detto il presidente Vladimir Putin in occasione dei 1.160 anni dalla fondazione dello stato russo, citato da Tass.

Il capo del Cremlino ha promesso "la difesa e la protezione di cultura e tradizioni, nel nome dei nostri predecessori e dei discendenti, per il bene della Russia, la sua grande storia e il suo grande futuro".

L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv. Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo di 300mila militari riservisti. L'obiettivo dell'Occidente è "indebolire, dividere e distruggere la Russia", ha sottolineato Putin. "Nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite", ha agiunto Putin ribadendo che userà "tutti i mezzi a nostra disposizione" e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. "Non sto bluffando", ha poi specificato. Inoltre, i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia "hanno il sostegno" di Mosca, ha detto lo zar.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

