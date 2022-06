Putin: ''Russia non farà la fine dell'Unione Sovietica''

Guerra Ucraina-Russia

Putin: ''Russia non farą la fine dell'Unione Sovietica''

''La Russia non cadrą nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterą aperta'', ha detto Vladimir Putin.

Pubblicata il: 10/06/2022

"La Russia non cadrà nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterà aperta". Lo ha detto Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi. Aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte il Paese è "tornare e rafforzarsi".

Putin ha escluso una nuova cortina di ferro per il suo Paese nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente. Alla domanda su possibili accordi con partner commerciali come Cina e India durante la "chiusura" dell'economia russa, Putin ha replicato che di economia chiusa si poteva parlare "in epoca sovietica quando ci siamo tagliati fuori, abbiamo creato la cosiddetta cortina di ferro, l'abbiamo creata con le nostre mani. Non faremo più lo stesso errore: la nostra economia sarà aperta".

