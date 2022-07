Mondiali 1982

Quarant'anni fa il trionfo in Spagna dell'Italia ai Mondiali 1982: il ricordo

Quarant'anni fa notte magica che segn˛ la storia italiana: ''Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo''.

La Coppa del Mondo FIFA 1982 è stata la dodicesima edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili, organizzato dalla FIFA ogni quattro anni.

L'Italia partì tra i dubbi e gli insulti della vigilia: Enzo Bearzot diede uno schiaffo a una ragazza che lo insultava per non aver convocato l'interista Beccalossi, mentre buona parte della stampa gli dava contro per aver preferito Paolo Rossi (appena rientrato dopo due anni di squalifica) al Pruzzo vincitore della classifica marcatori. Ma il ct era fatto così. Uno che amava i “suoi” giocatori, da cui veniva ricambiato con fedeltà. E fu questa la forza della squadra.

Fu il primo campionato mondiale in cui le squadre partecipanti furono portate da sedici a ventiquattro, ed è tuttora il mondiale ospitato da un'unica nazione che ha visto impiegato il maggior numero di stadi, ossia diciassette.

La finale

L’11 luglio 1982 l’Italia sfida la Germania Ovest nello stadio Bernabeu di Madrid. Il resto è storia ben nota. La formazione azzurra Zoff – Bergomi – Cabrini – Gentile entrò nella memoria del paese, come vi entrarono le immagini simbolo di quei novanta minuti: l’urlo in corsa di Marco Tardelli, il presidente Sandro Pertini in tribuna che al primo gol di Pablito applaude composto, poi si lascia andare a una gioia festosa accanto a un impietrito Juan Carlos, il fischio finale dell’arbitro con quel triplo annuncio del cronista, “Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo”. In quei momenti nelle case italiane si ascolta all’unisono la telecronaca Rai di Nando Martellini sparata dai televisori a colori, che in quell’estate avevano avuto un boom di vendite.

