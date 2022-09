annessione alla Russia

Referendum annessione alla Russia, Kiev: gruppi armati costringono persone al voto

Le autoritą hanno vietato alla popolazione locale di lasciare la cittą nelle date in cui si tiene il referendum di annessione alla Russia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2022 - 09:35:37 Letto 748 volte

"Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto 'referendum'. I cittadini sono stati minacciati: coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro". Lo ha riferito il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai, riportato dal Guardian.

"Le autorita' hanno vietato alla popolazione locale di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre (date in cui si tiene il referendum di annessione alla Russia)".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!