Reunion a sorpresa di Paola e Chiara: il duo si esibisce al concerto di Max Pezzali

Le due sorelle sono tornate a cantare insieme sul palco dopo nove anni dallo scioglimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2022 - 11:12:11 Letto 765 volte

Dopo averle viste gomito a gomito per un dj set per l'inaugurazione di un negozio a Milano, Paola & Chiara sono tornate insieme sul palco. E come spesso accade è tutto un eterno ritorno. La reunion infatti è stata sancita da colui che agli esordi lanciò il duo, Max Pezzali. Paola e Chiara Iezzi sono state protagoniste sul palco della data zero di Pezzali allo stadio di Bibione. E così, davanti a 15mila persone, le due sorelle sono tornate a fare quello che facevano all'inizio, nel 1995, le coriste.

La loro apparizione dal vivo ha scatenato l'entusiasmo sul Web dove sono apparsi migliaia di commenti di fan che rivorrebbero insieme l'iconico duo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Paola & Chiara

