Rimpatrio migranti, Bozza Ue: ''Necessaria politica unificata e globale, si usino tutti gli strumenti''

Sul nodo rimpatri Bruxelles auspica un'azione unificata dell'Unione europea con metodi efficaci.

Sul nodo rimpatri Bruxelles auspica un'azione unificata dell'Unione europea con metodi efficaci. E' quanto dice il Consiglio europeo nella sua bozza di conclusioni sul tema. Nel documento i vertici Ue ricordano infatti "l'importanza di una politica unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione. E' necessaria un'azione rapida per assicurare rimpatri effettivi dall'Ue e dai Paesi terzi lungo le rotte, verso i Paesi di origine, utilizzando come leva tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue, tra cui la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti, nonché la migrazione legale e gli investimenti".

