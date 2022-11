Guerra Ucraina-Russia

Ritiro dei russi da Kherson apre la strada al dialogo. Zelensky: ''Ci muoviamo con cautela''

La decisione di Mosca segna una svolta nel conflitto, dal punto di vista sia militare sia politico.

Pubblicata il: 10/11/2022

Che Kherson fosse uno dei centri strategici più importanti della guerra in Ucraina si era capito da tempo.

Ecco perché il ritiro delle truppe russe dalla città, ordinato dal ministro della Difesa Sergej Shoigu, rappresenta una svolta nel conflitto e potrebbe avvicinare Mosca al negoziato con il Paese invaso e con l'Occidente. E aprire una "finestra di dialogo" col Cremlino per porre fine alle ostilità, come ha sottolineato il generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa. "Siamo pronti a discutere, ma ci sia un valore aggiunto per la Russia", ha fatto sapere il ministero degli Esteri della Federazione. Dal canto suo l'entourage di Volodymyr Zelensky predica cautela: "Ci muoviamo con molta attenzione su questo fronte. Il nemico non fa regali né gesti di buona volontà".

La scelta russa apre per la prima volta concretamente lo spiraglio di un negoziato dall'inizio del conflitto. A concorrere al risultato sono stati anche e soprattutto gli inviti a Zelensky a trattare da parte di grandi autorità internazionali: Papa Francesco, l'Unione europea e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E ora anche dagli Stati Uniti.

Le parole di Zelensky sottolineano tutta l'importanza di Kherson. "Ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili, nell'interesse di liberare tutta la nostra terra e in modo che le perdite siano il più ridotte possibile. Nessuno va da nessuna parte se non si sente forte. Garantiremo la liberazione di Kherson, Kakhovka, Donetsk e delle altre nostre città", ha dichiarato il presidente ucraino. All'insegna della cautela, come impone la realtà di un Paese in guerra.

