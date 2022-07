vacanze vip

Ritorno supersexy a Sabaudia per Ilary Blasi: Foto in bikini e ammiccamenti

Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, dopo 20 anni senza Francesco Totti, posta bikini mozzafiato e scorci sexy dal bagnasciuga dove era solita spaparanzarsi con il Capitano.

Cappuccino per due vista mare e aperitivo in villa con tanto di brindisi. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, dopo 20 anni senza Francesco Totti, ma sembra godersi il sole e il mare. La conduttrice tv, di ritorno dal viaggio in Africa con i figli e la sorella Silvia, posta bikini mozzafiato e scorci sexy dal bagnasciuga dove era solita spaparanzarsi con il Capitano. Per lui silenzio social e c’è già chi dice che sia in vacanza con la nuova fiamma.

Non ha mai pubblicato tanto come in questo periodo. Ilary Blasi, dopo che la separazione da Totti è diventata ufficiale, ha cominciato a sfogarsi sui social. Da tanto non la si vedeva così in forma e così protagonista delle storie del suo profilo. Ha scelto di mostrarsi in tutto il suo splendore durante le vacanze e di lasciare che a parlare siano le immagini. Dagli scatti piccanti in Tanzania in topless ai bikini hot sulla spiaggia di Sabaudia, dal safari in Africa all’aperitivo sul litorale romano, sempre con il sorriso. E poi stuzzica i fan mostrando particolari che incuriosiscono come la foto di due cappuccini vista mare: con chi avrà fatto colazione la bella Ilary?

