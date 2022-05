parata militare Russia

Russia, a Mosca è il giorno della parata: attesa per il discorso di Putin

Oggi in Russia è il giorno della grande parata militare per ricordare la vittoria contro la Germania nel secondo conflitto mondiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2022 - 09:03:12 Letto 776 volte

Oggi in Russia è il giorno della grande parata militare per ricordare la vittoria contro la Germania nel secondo conflitto mondiale. Atteso il discorso di Vladimir Putin mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l'invasione russa.

Le celebrazioni della Giornata della Vittoria inizieranno sin dalla mattina. In occasione del 77esimo anniversario della vittoria, ci sarà una parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare l'occasione, con circa 11.000 soldati che dovrebbero partecipare. Carri armati e altre attrezzature militari sfileranno. Dovrebbero esserci anche paracadutisti che hanno partecipato all'"operazione militare speciale", unità viste sfilare sulla Piazza Rossa in occasione della prova generale. Otto jet da combattimento formeranno la lettera "Z" nel cielo, che è il simbolo ufficiale dell'operazione militare della Russia in Ucraina. La "Z" sta per la frase russa "za pobedu", o "per la vittoria".

A Vladivostok sono già iniziate le celebrazioni per la 'Giornata della Vittoria' secondo quanto riporta la Bbc.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!