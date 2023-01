Guerra Ucraina-Russia

Russia avverte il Regno Unito: ''Londra rischia di aggravare tensioni militari e politiche in Europa''

L'ambasciata della Federazione russa a Londra ha avvertito del rischio di un'escalation delle tensioni in Europa.

Pubblicata il: 31/01/2023

L'ambasciata della Federazione russa a Londra ha avvertito del rischio di un'escalation delle tensioni in Europa dopo che il presidente della Commissione Difesa dei Comuni ha affermato che il Regno Unito dovrebbe "affrontare la Russia direttamente" sull'Ucraina. "Questa e simili osservazioni, comprese le argomentazioni che Tobias Ellwood, capo della Commissione Difesa dei Comuni, ha fatto oggi a favore di un confronto diretto con la Russia, stanno solo intensificando le già acute tensioni militari e politiche nel continente europeo", si legge in una nota dell'ambasciata russa. La missione diplomatica ha aggiunto che tale retorica avrebbe come unica conseguenza quella di attirare il Regno Unito più a fondo nel conflitto tra Ucraina e Russia.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

