Russia: ''Negoziati con l'Ucraina ci saranno, tempi dipendono da Usa ed Europa''

''I negoziati alla fine ci saranno, ma saranno molto difficili, molto complicati'', ha affermato ha affermato il senatore russo Sergei Tsekov.

Pubblicata il: 12/11/2022

I negoziati tra Russia e Ucraina "alla fine ci saranno", ma i loro tempi dipenderanno dalla posizione dei "partner" dell'Ucraina, ovvero Stati Uniti e Paesi europei. Lo ha dichiarato all'agenzia Tass Sergei Tsekov, membro del Comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione russa.

"I negoziati alla fine ci saranno, ma saranno molto difficili, molto complicati", ha affermato il senatore, che ha definito "inaccettabile" la richiesta di Kiev di restituzione dei territori perduti e di un risarcimento.

"Dobbiamo ricordare come è iniziata l'operazione militare speciale. I temi della smilitarizzazione e della denazificazione non sono stati rimossi", ha sottolineato, aggiungendo che Mosca non accetterà l'esistenza di uno "Stato nazista" ai suoi confini.

