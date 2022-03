Guerra Ucraina-Russia

Russia: ''Negoziati con Ucraina continuano in videoconferenza''

Il portavoce del ministero degli Esteri di Mosca in un briefing con i giornalisti ha reso noto che i negoziati tra Russia e Ucraina continuano in videoconferenza.

I negoziati tra Russia e Ucraina continuano in videoconferenza. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca in un briefing con i giornalisti. "I negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina sulla bozza di trattato per risolvere la situazione in Ucraina, la sua neutralità e le garanzie di sicurezza stanno attualmente continuando in videoconferenza. Vengono discussi gli aspetti militari, politici e umanitari", ha sottolineato Zakharova.

''L'operazione militare speciale russa in Ucraina", ha detto ancora, ''sta andando avanti secondo i piani''. Zakharova ha aggiunto che in quelle aree dell'Ucraina che sono state "liberate dalla Russia, la vita sta tornando alla normalità".

