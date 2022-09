Sanzioni Russia

Salvini: ''Condanno la Russia ma le sanzioni non funzionano''

''Non Salvini, ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l'Europa e l'Italia'', ha detto Matteo Salvini.

07/09/2022

"Io non metto in piede in Russia da 4 anni e gli accordi con la Russia li ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro: condanno la Russia? Sì. Le sanzioni stanno funzionando? No". Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4.

"Non Salvini, ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l'Europa e l'Italia", ha continuato il leghista aggiungendo: "Penso che la Meloni speri che le sanzioni nei prossimi mesi siano efficaci".

