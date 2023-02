Sanzioni Russia

Sanzioni Russia, Giorgetti al G7: ''Più efficaci se applica anche dai paesi del G20''

''Se i Paesi del G20 non applicano le sanzioni, la Russia aggira l'ostacolo'', afferma il ministro Giorgetti.

Pubblicata il: 24/02/2023

L'efficacia delle sanzioni alla Russia potrà essere adeguata "solo se saranno applicate, oltre che dai Paesi del G7, anche da quelli del G20". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine del G7 a Bangalore, in India, nella sessione dedicata al supporto all'Ucraina.

"Se gli sforzi finora compiuti in questa direzione non hanno portato i risultati che ci si aspettava - ha spiegato -, è stato per questo motivo. Se i Paesi del G20 non applicano le sanzioni, la Russia aggira l'ostacolo".

Il ministro ha poi aggiunto che "il governo italiano sta per approvare un altro decreto in favore dell'Ucraina che stabilisce ulteriori aiuti e risorse economiche".

Giorgetti ha inoltre confermato il pieno appoggio dell'Italia alle misure contro il Cremlino.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Mef

