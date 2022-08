Avanti un altro

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di ''Avanti un altro''

L'ex gieffina ha rivelato che sostituirà Sara Croce nel programma di Paolo Bonolis.

Pubblicata il: 05/08/2022

Dopo "Uomini e Donne" e il "Grande Fratello Vip", un nuovo tassello nella carriera di Sophie Codegoni. In un’intervista pubblicata sul settimanale Chi, l'influencer ha annunciato: "Sarò la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia".

Sophie sostituirà da Sara Croce, che a sua volta sarà invece presenza fissa al "Maurizio Costanzo Show". L'influencer è stata scelta direttamente dalla produttrice del format, nonché opinionista del "Grande Fratello Vip". Nel rivelare qualche dettaglio in più ha detto nell’intervista rilasciata per il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Mi trasferirò a Roma e vivrò con Alessandro. Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta".

"Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso", ha poi aggiunto. L'ex gieffina ha poi ammesso: "L’ho detto al telefono a mia madre e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre".

La nuova esperienza sarà un punto di partenza per la sua carriera e i suoi sogni nel panorama televisivo: "Sognare non è un reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma tutto mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere, da Paolo… beh, lui è un maestro per la tv italiana".

