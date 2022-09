Stefania Orlando

Stefania Orlando si separa dal marito Simone Gianlorenzi: ''E' stato inevitabile''

La conduttrice lo conferma sui social dopo i rumor scaturiti da una poesia che parla della fine di un amore che aveva postato in precedenza.

Anche Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono da aggiungere alla lunga lista delle tante coppie che si sono dette addio nel 2022. La conduttrice lo conferma sui social dopo i rumor scaturiti da una poesia che parla della fine di un amore che aveva postato in precedenza. Insieme dal 2008, si erano sposati 3 anni fa e tutto sembrava andare liscio. Ma, a ben guardare sul profilo Instagram della showgirl, è da tempo che il marito non compare nelle foto.

Nelle storie di Instagram Stefano Orlando spiega: "Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse", chiedendo poi la privacy sulle cause che hanno spinto il loro matrimonio al capolinea: "Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi". "Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l'augurio reciproco di essere felici", ha concluso la showgirl.

La poesia di Alessandro Ammendola che Stefania Orlando aveva postato sui social lasciava già pensare a una crisi profonda con Simone Gianlorenzi. "Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero" si legge nel post. E poi: "Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c'è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos'è l'amore".

Sembra che le cose tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi abbiano iniziato ad andare male proprio all'indomani della partecipazione della showgirl al "Grande Fratello Vip". La frattura tra loro, scatenata dai mesi di lontananza, si sarebbe fatta sempre più profonda fino a diventare insanabile. L'ultimo post di coppia risale a luglio, in occasione del terzo anniversario di nozze.

