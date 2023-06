Nato-Ue

Stoltenberg: ''La cooperazione fra Nato e Ue è più importante che mai''

''Continuiamo a rafforzare la nostra partnership anche per sostenere l'Ucraina e proteggere le infrastrutture più critiche'', questo il tweet del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Pubblicata il: 30/06/2023 - 00:05:00

"In questo grave momento per la sicurezza europea, la cooperazione fra Nato e Ue è più importante che mai. Continuiamo a rafforzare la nostra partnership anche per sostenere l'Ucraina e proteggere le infrastrutture più critiche". Questo il tweet del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

All'interno della Nato c'è un generale consenso per prorogare di un anno il mandato di Stoltenberg alla guida dell' alleanza. Un alto funzionario statunitense e un alto diplomatico europeo hanno parlato di un "accordo fatto".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

