Stop gas russo per Bulgaria e Polonia, Von der Leyen: ''Ennesimo tentativo di ricatto della Russia''

Il colosso energetico russo Gazprom, ha annunciato di aver interrotto le forniture di gas sia alla Bulgaria sia alla Polonia dopo che entrambi i Paesi si sono rifiutati di iniziare a pagare in rubli.

"E' ingiustificata e inaccettabile la decisione del colosso energetico russo Gazprom, che ha annunciato di aver interrotto le forniture di gas sia alla Bulgaria sia alla Polonia dopo che entrambi i Paesi si sono rifiutati di iniziare a pagare in rubli". Lo ha dichiarato in una nota la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. "E' l'ennesimo tentativo della Russia di utilizzare il gas come strumento di ricatto", ha commentato, aggiungendo che la Russia si è rivelata un fornitore inaffidabile.

"Siamo preparati per questo scenario. Siamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri. Abbiamo lavorato per garantire forniture alternative e i migliori livelli di stoccaggio possibili in tutta l'Ue", ha dichiarato ancora von der Leyen.

"Gli Stati membri hanno messo in atto piani di emergenza proprio per questo scenario e in questo momento è in corso una riunione del gruppo di coordinamento del gas. Stiamo delineando una risposta coordinata dell'Ue", ha poi precisato, aggiungendo che "continueremo inoltre a collaborare con i partner internazionali per garantire flussi alternativi e continuerò a lavorare con i leader europei e mondiali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa".

La replica di Peskov: "Nessun ricatto. Stop forniture a chi non paga in rubli"

''La richiesta di pagare in rubli il gas russo non è un ricatto''. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov aggiungendo che la Russia interromperà le forniture di gas ad altri Paesi che rifiutano di pagare in rubli, dopo Polonia e Bulgaria. ''La Russia resta un fornitore affidabile di energia e non scende a ricatti'', ha detto Peskov evitando di indicare quanti e quali Paesi avrebbero accettato di acquistare il gas in rubli in linea con il decreto emesso a marzo dal presidente russo Vladimir Putin.

