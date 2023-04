Rimpatrio italiani Sudan

Sudan, Tajani: ''I 140 italiani stanno evacuando il paese''

In tutto saranno, dunque, 200 i civili che lasceranno Khartum a bordo dei C130 dell'Aeronautica militare italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2023 - 00:02:00 Letto 720 volte

In Sudan, dove continuano gli scontri nonostante una tregua concordata tra le parti, i 140 italiani presenti stanno evacuando il Paese. I C-130 arrivati da Gibuti a Karthoum hanno preso i nostri concittadini e sono in volo di nuovo verso Gibuti, ha spiegato il ministro Tajani.

Il ministero della Difesa, in coordinamento costante con la presidenza del Consiglio e la Farnesina, ha predisposto ogni assetto utile a mettere in sicurezza, e poi portare in salvo, tutti i nostri connazionali presenti in Sudan. La Difesa monitora, in costante coordinamento con gli altri organi dello Stato e i partner internazionali, la preoccupante situazione in essere a Khartum che cambia in continuazione. Secondo il ministro Tajani i nostri connazionali oggi sbarcheranno in Italia.

In tutto saranno, dunque, 200 i civili che lasceranno Khartum a bordo dei C130 dell'Aeronautica militare italiana. "Noi contribuiremo anche all'evacuazione degli svizzeri e della nunziatura apostolica e di una ventina di cittadini europei. Circa 200 civili dovranno essere evacuati dai nostri militari", ha precisato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dal #Sudan sono in salvo ed in volo verso Gibuti. Sono orgoglioso del gioco di squadra che ha portato al successo di questa delicata e complessa operazione di evacuazione. Ringrazio i militari, l'intelligence e la diplomazia 🇮🇹. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 23, 2023

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!