musica

Super Mario Bros. Il Film, il brano ''Peaches'' di Jack Black diventa un tormentone cult e punta agli Oscar *VIDEO*

Nel videoclip l'attore si travesta da una sorta di Bowser in live action con tanto di abito verde ed elmetto nero e arriva all'interno di un fungo dalle pareti rosa Peach (della stessa tonalità del vestito della Principessa).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2023 - 12:02:28 Letto 813 volte

Nel nuovo "Super Mario Bros. Il Film", Jack Black presta la voce a Bowser, il villain della saga di videogame. Ma non solo. Nella pellicola appena uscita al cinema basata sulle avventure dell'omonimo personaggio simbolo dei videogiochi Nintendo canta anche a squarciagola un brano intitolato “Peaches”, un'ode d'amore per Peach, la principessa del Regno dei Funghi. Il risultato è una deliziosa canzone soul che alcuni media ipotizzano possa essere in odore di candidatura agli Oscar 2024 come miglior canzone originale. E intanto è entrata nella classifica Hot 100 Singles.

"Peaches" è la canzone contenuta nella colonna sonora di "Super Mario Bros". Una ballata non convenzionale e ironica. Nella pellicola, Bowser la canta in preda all'ossessione per la sua desiderata e amata Principessa Peach. Jack Black l'ha scritta insieme ai registi del film Aaron Horvath e Michael Jelenic e a Eric Osmond e John Spiker.

Nel videoclip l'attore si travesta da una sorta di Bowser in live action con tanto di abito verde ed elmetto nero e arriva all'interno di un fungo dalle pareti rosa Peach (della stessa tonalità del vestito della Principessa). Al pianoforte l'istrionico Jack Black riesce a regalare una vis comica a un personaggio che è stato sempre tratteggiato come il cattivo di turno.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Youtube Jack Black

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!