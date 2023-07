svezia Nato

Svezia presto nella Nato, Stoltenberg: ''Trovato l'accordo. Alleanza più forte e più sicura''

''Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri'', ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Pubblicata il: 11/07/2023

"Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l'ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine dell'incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia.

L'Alleanza Atlantica è "più forte e più sicura": così il segretario generale Jens Stoltenberg

"Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata questa sera dalla Turchia, dalla Svezia e dal segretario generale della Nato, sull'impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all'adesione di Stoccolma". Lo scrive in una nota Joe Biden: "sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo paese per rafforzare la difesa nell'area euro-atlantica. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al primo ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato" ha detto il presidente americano ringraziando Stoltenberg "per la sua ferma leadership".

"Una tappa storica a Vilnius. Accolgo con favore l'importante passo che la Turchia ha promesso di compiere, per ratificare l'adesione della Svezia alla Nato". Lo scrive su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

