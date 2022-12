Iran

Tajani ad ambasciatore iraniano: ''Italia indignata e preoccupata, uccidere bambine o ragazzi non è una questione di ordine pubblico''

Il ministro Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano designato Mohammad Reza Sabouri alla Farnesina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2022 - 18:31:36 Letto 703 volte

Il ministro Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano designato Mohammad Reza Sabouri alla Farnesina in seguito alla repressione e alle sentenze capitali eseguite dal regime di Teheran.

"Ho convocato l'ambasciatore iraniano per manifestargli l'indignazione e la preoccupazione dell'Italia per quanto sta accadendo nel Paese", ha detto il ministro degli Esteri. "Ho ricordato che non è una questione di ordine pubblico uccidere una bambina di 12 anni, di 14 anni o un ragazzo di 17. Non ha niente a che vedere con la tutela della sicurezza nazionale del Paese", ha aggiunto Tajani. "Ci auguriamo che l'Iran risponda positivamente alla richiesta dell'Italia".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!