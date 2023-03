islamizzazione Tunisia

Tajani: ''Aiutare la Tunisia, Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo''

''Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo. Serve agire subito in Tunisia'', afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

27/03/2023

"L'emergenza di queste ore si chiama Tunisia. Non possiamo abbandonare la Tunisia, perché se cade questo governo rischiamo di avere i Fratelli musulmani che sono fonte di grande instabilità. Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo. Serve agire subito in Tunisia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Il Paese è sull'orlo del collasso finanziario. Italia sta spingendo affinché Fmi e Banca mondiale diano soldi, ma loro chiedono riforme. Diamo prima tranche di aiuti e se fanno riforme si va avanti".

