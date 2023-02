Sisma Turchia Siria

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 7.100 il bilancio delle vittime

Il ministro Musumeci: ''Dall'Italia una nave e un ospedale da campo''.

È di oltre 7.100 il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il sud della Turchia, al confine con la Siria. Ci sono state diverse scosse e migliaia di edifici sono crollati e l'impatto del sisma è stato avvertito in un'area che si estende per circa 450 chilometri da Adana a ovest a Diyarbakir a est.

Il ministro Tajani riferisce che è un 50enne veneto l'italiano che risulta disperso. Finora sono state messe in salvo 8mila persone: recuperati dopo 28 ore sotto le macerie anche una donna e i suoi tre figli.

Squadre e mezzi di soccorso stanno giungendo da tutto il mondo. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci: "Dall'Italia in arrivo una nave e attrezzature per ospedale da campo".

