sisma Turchia e Siria

Terremoto Turchia e Siria, sale ancora il bilancio: oltre 24mila morti e 80mila feriti

Si avvicina a 25mila morti il bilancio del terremoto di lunedì scorso in Turchia e Siria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2023 - 11:28:48 Letto 763 volte

Si avvicina a 25mila morti il bilancio del terremoto di lunedì scorso in Turchia e Siria, con le squadre di soccorso che trovano sempre meno persone vive sotto le macerie tra le quali scavano da cinque giorni. In Turchia le vittime accertate sono 20.665, con oltre 80mila feriti, secondo i dati diffusi questa mattina. In Siria si parla di 3553 morti ed oltre 5mila feriti. Il bilancio totale delle vittime a questa mattina è di 24.218 vittime.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!