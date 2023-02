Sisma Turchia

Terremoto Turchia, sono oltre 3.600 i morti. Erdogan proclama 7 giorni di lutto nazionale

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in Turchia a seguito del sisma.

Sale a oltre 3.600 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Si tratta di un sisma mille volte più forte di quello di Amatrice, secondo Alessandro Amato dell'Ingv. La prima scossa (delle 4:17 locali, le 2:17 in Italia) è stata seguita da una replica di magnitudo 7.5 e da una terza, molto forte, di magnitudo 6.0. In tutto sono state circa un centinaio in meno di 24 ore.

In Turchia sono stati almeno 5606 gli edifici crollati durante e dopo il terremoto. Lo rende noto l'Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) precisando che sono 19.574 i soccorritori che lavorano attualmente nella regione del terremoto.

