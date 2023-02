sisma Turchia e Siria

Terremoto Turchia-Siria, superate le 45mila vittime

Il bilancio delle vittime del terremoto del 6 febbraio in Turchia e in Siria ha superato i 45mila morti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2023 - 15:01:28 Letto 724 volte

Il bilancio delle vittime del terremoto del 6 febbraio in Turchia e in Siria ha superato i 45mila morti.

Il numero è tuttavia destinato ad aumentare ulteriormente, con numerosi dispersi ancora sotto le macerie dei 264mila edifici distrutti. I morti in Turchia sono 39.672, 5.800 in Siria, da dove non si hanno notizie da giorni.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!