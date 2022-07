vacanze

Turismo, Confturismo: circa 28 milioni di italiani pronti a partire

Circa 28 milioni di italiani faranno le vacanze una o più volte, tra giugno e settembre.

02/07/2022

Circa 28 milioni di italiani faranno le vacanze una o più volte, tra giugno e settembre, per un totale di 62,8 milioni di partenze, inclusi coloro che andranno all'estero e chi, per diversi motivi, non soggiornerà in strutture turistico ricettive.

Emerge dall'Osservatorio di Confturismo Confcommercio. Ci sono, quindi, i presupposti per un'estate in linea con quella del 2019, se non addirittura al di sopra.

