Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Biden: ''La Cina finora non ha fornito armi alla Russia''

''Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l'hanno ancora fatto'', ha sottolineato Biden.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2023 - 00:05:50 Letto 787 volte

La Cina finora non ha fornito armi alla Russia. Lo ha ribadito il presidente Usa Joe Biden, parlando a Ottawa in una conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau.

"Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l'hanno ancora fatto - ha osservato il capo della Casa Bianca - Non prendo la Cina alla leggera. Non prendo la Russia alla leggera", ha aggiunto, sottolineando però che le informazioni sul loro avvicinamento sono probabilmente state "esagerate".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!