Wagner-Russia

Ucraina, Biden pronto a chiamare la Meloni dopo gli eventi in Russia

Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all'Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2023 - 00:03:00 Letto 947 volte

Il Presidente Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti Joseph Biden.

Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all'Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia.

Biden ha chiesto lo scenario sull'impegno dell'Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con la Ue per la stabilità in Africa.

Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa.

Meloni e Biden hanno ribadito i profondi legami, la solidità dell'alleanza transatlantica, l'unità della NATO, temi che saranno discussi nel vertice di Vilnius.

"Il presidente Joe Biden ha invitato il premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca in luglio". Lo scrive in una nota la Casa Bianca riferendo della conversazione di ieri tra Biden e Meloni nella quale i due leader hanno affermato il loro sostegno all'Ucraina, si sono "coordinati anche sulla preparazione" del prossimo vertice Nato, l'11 e 12 luglio, che dovrà decidere su un eventuale rinnovo del norvegese Jens Stoltenberg alla guida dell'organizzazione atlantica e hanno discusso i recenti sviluppi in Nord Africa.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!