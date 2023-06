Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Blinken: ''Un cessate il fuoco senza il ritiro militare è una pace di Potemkin, ovvero falsa''

''Un cessate il fuoco congela solo l'attuale situazione e consente a Putin di consolidare il controllo del territorio, riposarsi, riarmarsi e riattaccare'', sottolinea il segretario di stato americano Antony Blinken.

"Un cessate il fuoco in Ucraina non può essere dichiarato fino a quando non rientra in un accordo di pace che include il ritiro militare della Russia". Lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken a Helsinki, secondo quanto riportato dai media americani.

"Un cessate il fuoco che semplicemente congela l'attuale situazione e consente a Putin di consolidare il controllo del territorio su cui ha messo le mani - e di riposarsi, riarmarsi e riattaccare - non è una pace giusta e duratura. E' una pace di Potemkin, ovvero falsa".

