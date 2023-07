Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Cardinale Zuppi: ''Spazio per il ritorno dei bimbi ucraini si può trovare''

La missione di pace a Kiev e Mosca voluta dal Papa si muove soprattutto ''sul piano umanitario, a cominciare da quello dei bambini''.

La missione di pace a Kiev e Mosca voluta dal Papa si muove soprattutto "sul piano umanitario, a cominciare da quello dei bambini è stata una delle richieste più appassionate che le autorità di Kiev hanno rivolto alla Chiesa. Questo spazio umanitario si può e si deve mettere in campo". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa in Ucraina e in Russia, parlando alla Festa di Avvenire a Potenza.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

