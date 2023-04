Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Cina: ''Unica via d'uscita sono i colloqui di pace. Non venderemo armi a parti coinvolte''

La Cina non venderà armi alle parti coinvolte nel conflitto in Ucraina e regolerà l'esportazione di apparecchiature con duplice uso, civile e militare. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Pechino.

Sulla questione Ucraina, "la parte cinese ha sottolineato che l'unica via d'uscita per risolvere la crisi è promuovere colloqui di pace". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito al bilaterale tenuto a Pechino tra il ministro degli Esteri Qin Gang e la controparte tedesca Annalena Baerbock. "La Cina è disposta a continuare a lavorare per la pace e spera che tutte le parti interessate rimangano obiettive e calme, e lavorino insieme per risolvere la crisi attraverso i negoziati", ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano.

La Cina non venderà armi alle parti coinvolte nel conflitto in Ucraina e regolerà l'esportazione di apparecchiature con duplice uso, civile e militare. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Pechino. Qin Gang stava rispondendo alle preoccupazioni degli Stati Uniti e di altre nazioni sul fatto che la Cina stesse valutando la possibilità di fornire assistenza militare alla Russia, pur affermando formalmente di restare neutrale. In conferenza stampa con la sua omologa tedesca in visita nel paese, Annalena Baerbock, Qin ha ribadito la volontà della Cina di aiutare a facilitare i negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

