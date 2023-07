Ucraina, colloqui di pace in Arabia Saudita: La Russia però non parteciperà

Guerra Ucraina-Russia

L'Arabia Saudita ospiterà i colloqui di pace per l'Ucraina, a cui parteciperanno i Paesi occidentali e alcuni Paesi in via di sviluppo, tra cui India e Brasile.

Lo ha confermato il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, Yermak, secondo quanto riporta la Cnn. La Russia però non parteciperà.

Sebbene Yermak non abbia fornito date specifiche per il vertice, il Wall Street Journal ha riportato che l'incontro si terrà nella città saudita di Gedda dal 5 al 6 agosto.

