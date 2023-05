Ucraina, coloquio Yermak-Urso: ''Su sostegno italiano importanti novità in vista''

Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha riferito su Twitter di aver avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro delle Imprese e del Mady in Italy, Adolfo Urso, sul sostegno italiano all'Ucraina.

"Ho discusso con un amico sincero dell'Ucraina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della continuazione del supporto all'Ucraina - ha scritto Yermak - ho ringraziato il popolo e il governo italiani per aver aiutato l'Ucraina in questa terribile guerra. Importanti novità in vista".

Discussed the continuation of support with 🇺🇦 sincere friend, the Minister of Enterprises and Production 🇮🇹 @adolfo_urso. Thanked the 🇮🇹 people and government for helping 🇺🇦 in this terrible war. Important news ahead. pic.twitter.com/OhELhm7kqT