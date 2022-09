Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Conte: ''Cercare a tutti i costi un negoziato di pace, non pensare di conseguire la vittoria militare''

''Bisogna cercare di perseguire a tutti i costi un negoziato di pace, non possiamo pensare di conseguire una vittoria militare'', ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte.

Per porre fine al conflitto in Ucraina, "bisogna cercare di perseguire a tutti i costi un negoziato di pace, non possiamo pensare di conseguire una vittoria militare". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, secondo il quale "l'Occidente si è concentrato soltanto sul permettere l'autodifesa dell'Ucraina. Il negoziato di pace è l'unica via d'uscita che abbiamo: richiede degli sforzi diplomatici intensi, costanti e grande determinazione. Non è che, se fallisce, si continua a fare la guerra e ad accettare il rischio di proporzioni incontrollabili".

