Ucraina: Draghi, Macron e Scholz incontrano Zelensky a Kiew

I tre leader europei al palazzo presidenziale di Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis sono arrivati alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

"Giornata impegnativa, incontri importanti. E' un piacere incontrare il presidente Macron, il cancelliere Scholz, il primo ministro Draghi e il presidente Iohanniss a Kiev. Apprezziamo la vostra solidarietà al nostro paese e popolo". Così sul suo canale Telegram il presidente ucraino Zelensky postando le foto dell'incontro con i leader Ue.

"Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino e gli altri leader europei. "Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo", ha sottolineato il premier.

"Abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina: abbiamo adottato le sanzioni anche con l'embargo al petrolio aiutando Kiev a difendere l'integrità territoriale, ma non siamo entrati in guerra contro il popolo russo. Con Putin abbiamo continuato le trattative ma abbiamo sempre informato Zelensky. Manteniamo sempre il canale di dialogo perché un giorno il conflitto deve fermarsi. Ma le condizioni per le trattative le decide l'Ucraina: Francia e Germania non saranno mai mediatori alle spalle dell'Ucraina". E' quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Kiev.

"La Germania è per una decisione che sostenga l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e questo vale anche per la Moldavia", ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Telegram Volodymyr Zelensky

