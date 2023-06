missione pace Ucraina

Ucraina, il cardinale Zuppi in missione di pace a Kiev per conto di Papa Francesco

''Una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le AutoritÓ ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanitÓ che contribuiscano ad allentare le tensioni'', spiega la Santa Sede.

Il cardinale Matteo Zuppi, scelto dal Papa come inviato per la missione di pace in Ucraina, oggi è domani sarà a Kiev. “Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita a Kiev quale Inviato del Santo Padre Francesco”, spiega la Santa Sede. “Si tratta - spiega il Vaticano - di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”.

Al momento, non in agenda un incontro con Vladimir Putin, ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Al momento no, se sarà inserito (un incontro, ndr) vi informerò", ha risposto Peskov ai giornalisti che questa mattina gli chiedevano di un possibile incontro fra il Presidente russo e l'inviato del Pontefice. "Sappiamo che andrà prima a Kiev, poi vi informeremo", ha aggiunto in merito a una possibile visita di Zuppi a Mosca, come rende noto l'agenzia Ria Novosti.

