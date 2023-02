Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, il Consiglio di sicurezza Onu si riunirà il 24 febbraio

Il 24 febbraio riunione del Consiglio di sicurezza Onu a un anno dall'inizio della guerra

Pubblicata il: 02/02/2023

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà per parlare della situazione in Ucraina il 24 febbraio, giorno del primo anniversario dell'inizio della guerra. Lo si evince dal programma provvisorio mensile del Consiglio, in cui si legge che la riunione sarà sul "mantenimento della pace e della sicurezza in Ucraina".

