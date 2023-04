Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala contro la Russia

Denys Shmyhal, ha affermato che in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala.

Pubblicata il: 12/04/2023

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha affermato che in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro i russi. Il premier ucraino lo ha detto al sito americano 'The Hill' alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti, come riferisce Ukrinform. Shmyhal ha anche osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando sia meglio prendere l'iniziativa militare.

