Ucraina, le richieste di Zelensky: ''Serve scudo aereo per protezione dal terrore russo''

''Minori sono le opportunità che la Russia ha di usare il terrore, maggiori saranno invece le opportunità di garantire la pace'', dice Zelensky.

18/12/2022

Il presidente Volodymyr Zelensky chiede per "l'Ucraina uno scudo di difesa aerea affidabile per dare protezione al 100% dai missili e dal terrore russo".

Per il leader ucraino "questo da solo significherà sicurezza per milioni di persone e una ristrutturazione strategica dell'intera situazione militare. Minori sono le opportunità che la Russia ha di usare il terrore, maggiori saranno invece le opportunità che avremo per ripristinare e garantire la pace".

