Ucraina, Medvedev: ''Il tossicodipendente Zelensky potrebbe suicidarsi da codardo come Hilter''

Medvedev ha scritto che ''morirà e in che modo non lo sappiamo, perché le vie del Signore sono imperscrutabili.''

"Zelensky potrebbe suicidarsi da codardo. Come Hitler che ingoiò veleno per cani''. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, parlando del presidente ucraino come della ''creatura in verde che ha augurato la morte a tutti al Cremlino''.

Medvedev ha scritto che ''chi morirà e in che modo non lo sappiamo, perché le vie del Signore sono imperscrutabili. Ma il tossicodipendente di Kiev ha solo la possibilità di scomparire con le sue stesse mani, commettendo un suicidio codardo come Hitler'.

