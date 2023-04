Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Medvedev torna a minacciare: ''Pronti a usare armi nucleari se necessario''

Medvedev torna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici, avvertendo che la Russia ''non esiterà ad usare per prima le armi nucleari''.

Pubblicata il: 26/04/2023

L'ex presidente Dmitry Medvedev torna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici, avvertendo che la Russia "non esiterà" ad usare per prima le armi nucleari, se reputerà minacciata la sua esistenza. Un pericolo concreto visto che, a suo dire, in Ucraina Mosca sta combattendo "contro l'intera Nato".

